Госдума РФ одобрила закон о телемедицине

Отныне российские врачи смогут вести прием пациентов дистанционно, посредством видеосвязи. Соответствующий законопроект 15 июня приняла в первом чтении Государственная дума Российской Федерации.

Если закон будет одобрен в верхней палате парламента и президентом РФ, то врачи смогут через видеосвязь не только консультировать пациентов, но и прописывать им лекарства и выдавать справки 9электронные документы), сообщает ТАСС.

В каком порядке будут проходить «врачебные телеприемы», будут утверждать уполномоченные органы власти.

Для телемедицины будет создана Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения. Ожидается, что закон о телемедицине вступит в силу 1 января 2018 года.