Суд обязал Петросяна заплатить штраф за потоп в соседской квартире

Известный юморист Евгений Петросян оказался в центре коммунального скандала, который длился чуть ли не целый год. Соседи через суд добились возмещения ущерба почти в 270 тысяч рублей.

В эту же сумму вошли оплата госпошлины, затраты на адвокатские услуги и проведение оценки жилого помещения. Пострадавшая сторона просила со знаменитой четы около 440 тысяч, но экспертиза оценила ущерб в гораздо меньшую сумму.

Петросян с супругой Еленой Степаненко не живет в этой квартире на Плющихе больше 10 лет, сейчас там обитает его родственница Наталия Магола. Она и является виновницей потопа в соседской квартире, а потому признана соответчицей по иску москвички Елены Марковой, сообщает РАПСИ. 14 июня Хамовнический районный суд Москвы утвердил мировое соглашение по этому «мокрому делу».



