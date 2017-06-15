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Суд обязал Петросяна заплатить штраф за потоп в соседской квартире

15 июня 2017, 10:06 [ «Аргументы Недели» ]

Суд обязал Петросяна заплатить штраф за потоп в соседской квартире
globallookpress.com

Известный юморист Евгений Петросян оказался в центре коммунального скандала, который длился чуть ли не целый год. Соседи через суд добились возмещения ущерба почти в 270 тысяч рублей.

В эту же сумму вошли оплата госпошлины, затраты на адвокатские услуги и проведение оценки жилого помещения. Пострадавшая сторона просила со знаменитой четы около 440 тысяч, но экспертиза оценила ущерб в гораздо меньшую сумму.

Петросян с супругой Еленой Степаненко не живет в этой квартире на Плющихе больше 10 лет, сейчас там обитает его родственница Наталия Магола. Она и является виновницей потопа в соседской квартире, а потому признана соответчицей по иску москвички Елены Марковой, сообщает РАПСИ. 14 июня Хамовнический районный суд Москвы утвердил мировое соглашение по этому «мокрому делу».

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В Евросоюзе отменили платный роуминг

В Евросоюзе отменили платный роуминг

Евросоюз, как и было обещано ранее, отменил в Европе плату за роуминг для абонентов сотовой связи 15 июня 2017 года. В ЕС это день уже назвали «историческим». Отмену роуминга добивались десять лет.

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Суд обязал Петросяна заплатить штраф за потоп в соседской квартире

Известный юморист Евгений Петросян оказался в центре коммунального скандала, который длился чуть ли не целый год. Соседи через суд добились возмещения ущерба почти в 270 тысяч рублей.

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В Омске на очистных сооружениях пятеро рабочих отравились метаном

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В Малайзии с радаров пропал военный истребитель

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Скончался актер Алексей Баталов

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В Москве похищенного трехлетнего малыша вернули маме

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Похищение трехлетнего мальчика произошло на востоке Москвы и похитила его организованная группа, считают в полиции. Никаких требований похитители не выдвигали, или просто не успели выдвинуть.

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Ил-2 – ВОССТАНОВЛЕНИЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ

В редакции «Аргументов недели» состоялась встреча членов попечительского и научно-технического советов фонда содействия патриотическому воспитанию «Патриоты Поволжья» по восстановлению легендарного штурмовика Великой Отечественной Ил-2.

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Клубничное время года

Клубничное время года

Приходит время клубники, это самый короткий, но также самый ароматный и яркий период года. Летние ягодные россыпи из абрикосов, клубники, черешни и слив зрелище настолько завораживающее и одухотворяющее, что вспоминается потом весь год.

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Водитель "КамАЗа" погиб при тушении пожара на космодроме

Водитель "КамАЗа" погиб при тушении пожара на космодроме

При запуске ракеты-носителя с космодрома Байконур произошла трагедия. Погиб водитель автомобиля «КамАЗ». Нештатная ситуация на космодроме возникла из-за сильного ветра, который стал причиной пожара.

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В России могут запретить ночные пассажирские перевозки

В России могут запретить ночные пассажирские перевозки

После крупной аварии в Забайкальском крае, где в ночь на 12 июня упал с 30-метровой насыпи пассажирский автобус с паломниками, в результате которой погибли 14 человек, в России хотят полностью запретить ночные пассажирские перевозки.

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Полиция просит продлить арест криминальному авторитету Калашову

Полиция просит продлить арест криминальному авторитету Калашову

Полиция просит продлить арест Захария Калашова, известного как вор в законе Шакро Молодой, в рамках дела о вымогательстве в вымогательстве восьми миллионов рублей у хозяйки московского ресторана.

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Скончалась муза Rolling Stones Анита Палленберг

Скончалась муза Rolling Stones Анита Палленберг

Актриса, модель, дизайнер и муза группы Rolling Stones Анита Палленберг скончалась накануне в возрасте 73 лет в Лондоне, сообщила ее близкая подруга Стелла Шнабель, не назвав причины смерти.

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Владимир Путин объяснил Оливеру Стоуну необходимость "пакета Яровой"

Владимир Путин объяснил Оливеру Стоуну необходимость "пакета Яровой"

Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну в фильме, показанном на телеканале Showtime заявил, что "пакет Яровой" обоснован и необходим в борьбе с терроризмом.

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Житель Новосибирска проведет 2 года в тюрьме за живодерство

Житель Новосибирска проведет 2 года в тюрьме за живодерство

Суд города Оби вынес приговор уже имевшему судимость новосибирцу. За жестокое убийство котенка‍ на глазах у своих детей он приговорен к двум годам лишения свободы, рассказали в прокуратуре.

//Политика

Путин показал Стоуну свои кабинеты в Кремле и пошутил про отопление

Путин показал Стоуну свои кабинеты в Кремле и пошутил про отопление

Третья серия документального фильма "Интервью с Путиным" начинается с небольшой экскурсии, в ходе которой президент России провел американского режиссера Оливера Стоуна по своим двум рабочим и представительскому кабинетам в Кремле.

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Службы донорской крови переведут в федеральное ведение - ФМБА

Службы донорской крови переведут в федеральное ведение - ФМБА

Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Уйба сообщил, что выведение службы крови на федеральный уровень является одним из элементов биологической безопасности страны.

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Климкин: Встреча Трампа и Порошенко‍ состоится

Климкин: Встреча Трампа и Порошенко‍ состоится

Глава украинского внешнеполитического ведомства Павел Климкин подтвердил, что президент США Дональд Трамп встретится с Петром Порошенко. Главной темой переговоров станет двустороннее взаимодействие.

//Общество

Три четверти россиян поддерживают проведение "Прямой линии с президентом"

Три четверти россиян поддерживают проведение "Прямой линии с президентом"

Три четверти россиян (73%) поддерживают проведение традиционной ежегодной "Прямой линии с президентом", больше половины граждан (57%) считают ее эффективной в решении конкретных вопросов.

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Путин рассказал о планах снизить расходы на оборону

Путин рассказал о планах снизить расходы на оборону

В интервью Оливеру Стоуну президент Владимир Путин рассказал о планах снизить в ближайшие три года расходы на оборону до 2,7-2,8% ВВП, в то время как сейчас на эти цели расходуется три с лишним процента.

//В мире

Спецпрокурор США заподозрил Трампа в препятствии правосудию

Спецпрокурор США заподозрил Трампа в препятствии правосудию

Спецпрокурор Роберт Мюллер, расследующий возможные связи президента США с Россией, заподозрил Трампа в препятствии правосудию, в связи с чем начал допрашивать представителей спецслужб.

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Путин дал свои оценки госперевороту на Украине

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