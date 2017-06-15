Скончался актер Алексей Баталов

Сегодня, 15 июня, ушел из жизни великий актер и всенародный любимец Алексей Баталов. Актер скончался в Москве на 89 году жизни. Про обстоятельства смерти пока информации нет, близкие актера не дают комментариев.

Близкие и родственники Баталова пока отказываются от комментариев. Известно, что актер и сценарист Алексей Баталов в январе текущего года ломал шейку бедра и в феврале перенес операцию, сообщает «Лайф».

Популярнейший советский и российский актер, сценарист и режиссер Алексей Баталов дебютировал в кино в 1944 году в картине «Зоя». С тех пор Баталов сыграл в 35 кинолентах, многие из которых стали шедеврами кино: «Дело Румянцева», «Три толстяка», «Москва слезам не верит»…

Редакция «Аргументов недели» выражает глубокое соболезнование близким Алексея Баталова и скорбит вместе с ними.