В России могут запретить ночные пассажирские перевозки

После крупной аварии в Забайкальском крае, где в ночь на 12 июня упал с 30-метровой насыпи пассажирский автобус с паломниками, в результате которой погибли 14 человек, в России хотят полностью запретить ночные пассажирские перевозки.

Соответствующий законопроект в ближайшее время будет внесён в Госдуму. Авторы инициативы подчёркивают, что в последнее время в разных регионах России произошли «жуткие аварии пассажирского транспорта, унесшие десятки человеческих жизней». Причины ДТП могут быть разными: состояние дорог, ошибка водителя или неисправность автомобиля, но часто их объединяет одно обстоятельство - ночные перевозки.



