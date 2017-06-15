Три четверти россиян (73%) поддерживают проведение традиционной ежегодной "Прямой линии с президентом", больше половины граждан (57%) считают ее эффективной в решении конкретных вопросов.

Они отмечают, что благодаря вмешательству главы государства начинают лучше работать местные органы власти, оказывается адресная помощь нуждающимся, в целом положительно сказывается на положении дел в стране.

29% опрошенных не видят связи между откровенной беседой Владимира Путина с гражданами и делами в государстве. 18% уверены, что без "Прямой линии" можно обойтись или проводить ее реже.

Тех, кто хотел бы задать вопрос главе государства, беспокоят, главным образом, низкий уровень жизни, проблемы в экономике, в ЖКХ и ситуация с безработицей, свидетельствуют данные ФОМ.

В этом году «Прямая линия с президентом» состоится 15 июня в 12:00 по московскому времени и будет уже 15-й по счету. Транслировать ее будут телеканалы Первый, "Россия 1", "Россия 24", а также радиостанции "Маяк", "Вести FM" и "Радио России".



