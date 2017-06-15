Памфилова исключила возможность участия Навального в президентских выборах

Алексей Навальный не сможет принять участие в президентских выборах, заявила Элла Памфилова.

Позицию ЦИК по кандидатуре Навального председатель комиссии озвучила в эфире телеканала «Дождь». Как отметила Памфилова, у оппозиционера нет никаких шансов быть зарегистрированным из-за наличия судимости. Глава ЦИК считает: сам Навальный прекрасно понимает, что до предвыборной кампании его не допустят – это явилось бы грубым нарушением действующего законодательства.

Стоит отметить, что ранее в Центральной избирательной комиссии уже выступали с подобным заявлением. В начале мая это сделал представитель государственного органа Николай Булаев.