У клиентов Сбербанка возможны временные трудности при онлайн платежах

В среду вечером клиенты Сбербанка могут испытывать проблемы при оплате услуг с помощью банковской карты через интернет.

В колл-центре Сбербанка рассказали о сообщениях клиентов: затруднения возникают при онлайн платежах, когда для оплаты требуется пароль, - передает ТАСС.

Недавно сбой в работе Сбербанка произошел 9 июня, трудности происходили у держателей карт платежных систем Mastercard и "Мир". Сбой коснулся менее 10 процентов операций по картам. Операции по картам Сбербанка в банкоматах проводились без проблем.