Самолет МС-21 совершил второй пробный полёт

Российский пассажирский ближне-магистральный самолёт нового поколения МС-21-300 в среду, 14 июня, совершил второй полёт. Полёт МС-21 состоялся на аэродроме Иркутского авиационного завода – филиала ПАО Корпорация «Иркут» (в составе ОАК).

Как сообщается на сайте авиазавода, в полёте определялись взлетно-посадочные характеристики самолета МС-21 и оценивалась работоспособность его систем. Полет осуществлен в рамках программы заводских доводочных испытаний, прошел без замечаний.

В конце мая состоялся первый полёт российского авиалайнера. Вскоре в сетях появились видеозаписи.

Супруга вице-премьера Дмитрия Рогозина посвятила этому самолёту песню. Дмитрий Рогозин объяснил, почему новому пассажирскому лайнеру присвоен номер 21.