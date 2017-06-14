В московском регионе с 1 июля подорожает проезд в пригородных электричках

В Московском регионе с 1 июня подорожает проезд в пригородных пассажирских электричках.

По данным департамента экономической политики Москвы, проезд в границах Москвы вне зависимости от расстояния за разовую поездку подорожает на 2 рубля и будет составлять 34 рубля, а поездка за пределы Москвы, где расстояния поделены на зоны, обойдется в 22 рубля за каждую зону.

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, которым утвердил тарифы на ус­луги субъектов естественных монополий по железнодорожным перевозкам пассажиров в приго­родном сообщении в пределах столицы. Документ опубликован на сайте мэра и правительства Москвы.

Ранее одна поездка за пределами Москвы, где расстояния поделены на зоны, стоила 20,5 рублей. В последний раз тарифы в Московском регионе были пересмотрены 1 января 2016 года.