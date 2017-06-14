Собянин объявил о продлении срока собраний по реновации до 15 июля

Мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 14 июня, объявил о продлении до 15 июля срока проведения общих собраний по программе сноса домов в рамках реновации.

Сообщение появилось на странице градоначальника в соцсети "ВКонтакте": "Мы приняли решение продлить срок проведения общих собраний ещё на один месяц. Это даст возможность жителям неопределившихся домов ещё раз хорошенько все обдумать и принять окончательное решение. Протоколы общих собраний принимаются до 15 июля, но не позднее дня вступления в силу закона о реновации".

Голосование планировалось завершить 15 июня.

Собянин напомнил, что 14 июня "Государственная Дума приняла закон о реновации в окончательном третьем чтении". "В ходе работы над законом были внесены десятки поправок, гарантирующих права жителей пятиэтажек. Среди них есть и такая: "Включить в программу реновации можно только дома, жители которых проголосуют "за" до вступления закона в силу. После вступления закона в силу Правительство Москвы не имеет права расширять программу за счет дополнительных домов".

На первый взгляд, очень жесткая поправка, но она разумна, т.к. защищает жителей и сносимых, и несносимых пятиэтажек", - пишет мэр.

По словам Собянина, если дом вошел в программу, его жители могут быть уверены в том, что их не подвинут в очереди на расселение, а если дом не вошел в программу, можно больше не волноваться за его дальнейшую судьбу.