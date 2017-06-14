Госдума в первом чтении запретила анонимность в мессенджерах

Депутаты одобрили законопроект, касающийся регулирования систем мгновенного обмена сообщениями.

Документ, принятый сегодня Госдумой в первом чтении, запрещает анонимность в мессенджерах. Это значит, что все пользователи подобных программ должны быть идентифицированы с использованием их абонентского номера.

Кроме того, после окончательного одобрения закона мессенджеры обяжут блокировать распространение запрещенной на территории РФ информации. В случае нарушения данной нормы какой-либо системой, доступ к ней будет блокироваться через суд.

Ранее «Аргументы недели» писали о том, что российским чиновникам могут запретить пользоваться иностранными мессенджерами.