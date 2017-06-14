Под носом крымских депутатов проваливается асфальт

Рядом со шлагбаумом, пропускающим машины к Госсовету Крыма, в асфальте зияет дыра глубиной около полуметра.

Случившееся ЧП прикрыли веточками, надеясь, вероятно, что водители заметят аварийный участок и, вовремя спохватившись, уберегут свои авто от аварии. Никаких ограждений, предотвращающих попадание в дыру, нет, передает корреспондент «Аргументов недели – Крым».

Все происходит под окнами Государственного совета и непосредственно на глазах сотрудников, обеспечивающих доступ к зданию законодательного органа. Возможно, именно они и прикрыли веточками этот позор, пишет "АН-Крым".