Россельхознадзор: Турция передумала проверять мясные предприятия России

Турция отменила проверку российских предприятий по производству мясной продукции, расположенных в Брянской, Оренбургской и Московской областях.

Официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано сообщила, что турецкая делегация планировала 13 июня обсудить вопросы ветеринарии и фитосанитарии и после встречи турецкие инспекторы планировали провести проверку российских мякокомбинатов. Но турки передумали. "Они даже визы делать не стали, инспекции тоже не будет", - цитирует ТАСС Мелано.

Ранее глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев сообщал, что снятие запрета на поставки турецких овощей необходимо обсуждать параллельно с отменой Турцией ограничений на молочную и мясную продукцию из России.

В настоящее время почти все ограничения на поставки сельхозпродукции из Турции сняты. Под запретом остались томаты. Сохранились ограничения Россельхознадзора на ввоз томатов, перца, гранатов, баклажан, салатов латук и айсберг, кабачков и тыкв.

"Аргументы недели" писали, что президент России Владимир Путин в мае подписал указ об отмене отдельных экономических санкций в отношении Турции.