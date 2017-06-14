Жители Махачкалы протестуют против переселения из аварийных домов

Новую квартиру семья Агакишиевых получила в промзоне на окраине Махачкалы. До ближайшей остановки общественного транспорта пешком три километра. Поблизости ни детского сада, ни школы, ни магазинов. Переезжать сюда Агакишиевы отказываются: их старая квартира находится в центре города на Нефтеперегонной улице, сообщает Общественное Телевидение Россиии.



Там четырехметровые потолки и толстые стены, сделан хороший ремонт. Однако сам дом республиканские чиновники признали аварийным и определили к сносу. Жильцы утверждают, что решение сфальсифицировано.

Зараб Агакишиева, житель Махачкалы: "Описывают так, что, якобы, наш дом состоит из шести квартир. Это полная ложь, можно увидеть, что он из 20 квартир. Крыши гнилые, балки гнилые, санузлов нет, а мы куда, мы в лес бегаем? Мы требуем независимую экспертизу, хоть по второму, хоть по третьему кругу, мы все согласны".

В мэрии Махачкалы возмущением переселенцев удивлены: новый дом, по мнению чиновников, хороший. Соответствует и градостроительным, и санитарным нормам. Впрочем, если горожан что-то не устраивает, они могут обратиться в суд.

Курбан Курбанов, заместитель мэра Махачкалы по вопросам капитального строительства: "Замечание, которое муниципалитет будет выставлять застройщикам, которые выиграли в тендере, они будут доведены до логического завершения. До полного приведения в соответствие. Все дома, которые построены в рамках программы, все эти дома максимально будут удовлетворять потребности махачкалинцев"







Пересматривать решение комиссии о признании дома аварийным власти не собираются. Всего по программе переселения из аварийного жилья в Махачкале переехать в новые квартиры должны почти пять тысяч человек. В том числе, жители десятка вполне крепких домов в самом центре города. Большая часть переселенцев от переезда уже отказалась. Мониторинг ситуации ведет региональный штаб ОНФ. Там говорят, недовольство у людей вызывает качество нового жилья и необходимость перебираться из центра на окраину.

Мухтар Оздеаджиев, сопредседатель регионального штаба ОНФ: "Человек жил в центре, от моря в шаговой доступности, от всей инфраструктуры и он переселяется на отшиб города или в промзону".

Жители дома с Нефтеперегонной улицы уже обращались и в городской, и в верховный суды, но проиграли. После чего пригласили независимых экспертов, которые выяснили, что их дом для проживания пригоден. Люди написали письмо главе региона. Надеются, что он поможет умерить усердие чиновников, которые так торопятся выполнить программу переселения. Если и президент республики не справится, махачкалинцы намерены просить о помощи президента страны.

По программе переселения из аварийных домов в новые квартиры уже переехали больше 800 тысяч человек по всей России. Это последние данные Фонда содействия реформированию ЖКХ.