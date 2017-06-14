Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о "репетиции" организаторов "Прямой линии с президентом России Владимиром Путиным" с гостями мероприятия.

Пресс-секретарь президента РФ объяснил, что информационные встречи с гостями мероприятия проводят для того, чтобы обсудить обычные организационные вопросы логистического характера.

Программа "Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным" состоится в четверг, 15 июня. Глава государства ответит на интересующие наших соотечественников вопросы.

Как объяснил Песков, перед прямыми линиями с участниками проводятся встречи, на которых им рассказывают: как будет проходить, во сколько им нужно приехать, как приехать, - передает РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ отметил, что гостями встречи с Путиным бывают жители разных российских регионов, поэтому им нужны объяснения. "На "прямую линию" приглашают людей, которые "занимали активную гражданскую позицию" и как-то себя проявили", - сказал Песков.

"Аргументы недели" писали, что в Подмосковье с участниками "Прямой линии с Владимиром Путиным" провели традиционный инструктаж. На сайте проекта "Прямая линия" опубликованы первые вопросы, которые россияне задали президенту.