Звезды украинского комедийного сериала «Сваты» Николай Добрынин и Людмила Артемьева попали в базу данных украинского сайта «Миротворец», который «карает» российских артистов за посещение Крыма.

Артисты оказались в черном списке за «сознательное нарушение государственной границы Украины», а также за «незаконную гастрольную деятельность». Они далеко не единственные в этом списке. В нем среди прочих российских деятелей культуры значатся Юлия Самойлова, Александр Маршал, Валерий Леонтьев, Михаил Боярский, Дмитрий Харатьян, Стас Костюшкин, Вячеслав Малежик, Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс и другие.



