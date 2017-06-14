В честь 260-летия Кыштыма издали уникальную книгу

Русская медная компания помогла издать уникальную книгу «Прогулки по Кыштыму» тиражом 5 тысяч экземпляров. Ее приурочили к 260-летнему юбилею города.



Интересно, что на нынешний момент Кыштым – единственный город Южного Урала, книга о котором вошла в серию «Национальное достояние России» под эгидой ЮНЕСКО. В нее вошли обзоры кыштымских улиц, городские легенды, знаменательные вехи советской истории города, а также рассказы о главных архитектурных достопримечательностях – Христорождественском храме, Народном доме, Усадьбе Демидовых (Белом доме), демидовском парке и других объектах.











В юбилее родного города уже традиционно приняли активное участие работники «Кыштымского медеэлектролитного завода». День города для них – практически как День металлурга. И благодаря весомому вкладу «КМЭЗ» и РМК в социально-экономическую жизнь города, колонна сотрудников комбината прошла первой в праздничном шествии.



Так, предприятие финансово помогает детскому лагерю «Радуга», организует оздоровление детей из спортшколы Кыштыма, поддерживает деньгами ремонт Храма Рождества Христова и реализует другие социальные инициативы.



По словам вице-президента РМК по кадровой политике и социальной ответственности Анны Шабаровой, КМЭЗ и РМК больше 10 лет являются социальными партнерами города Кыштыма.



- Мы стремимся внести свою лепту в развитие города – такова наша социальная политика во всех городах, где есть наши предприятия, - рассказала Анна Шабарова. - Кыштым – это редкий пример маленького города с большой историей, жизнь в котором не замерла, не остановилась. Здесь много талантливых людей, которые делают город все привлекательнее и комфортнее для жизни и успешного труда.







