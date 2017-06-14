Минтруд и Минфин не могут договориться по маткапиталу

Министерство труда и Министерство финансов не могут найти компромисс в вопросе стимулирования рождаемости. Минфин возражает против продления программы материнского капитала до 2023 года, действие которой истекает в следующем году.

Не нравится ведомству и идея поощрения женщин, родивших ребенка до 30 лет, выдвинутая главой правительства Дмитрием Медведевым. Ведомство настаивает на адресной поддержке.



Предлагается сохранить выплату материнского капитала до 2019 года, после чего выплачивать компенсации только в тех регионах, где уровень рождаемости ниже среднего по стране и велика естественная миграционная убыль населения. Кроме того, денежные выплаты направить на поддержку тех родителей, чьи доходы после рождения второго ребенка падают ниже 2,5 прожиточного минимума. Также Минфин предложил увеличить пособия по уходу за ребенком для женщин, рожающих раньше 25 лет.



Эксперты «Ведомостей» считают последнюю меру малоэффективной, поскольку прибавка к пособию составит всего 200–500 руб. в месяц. Кроме того, поощрение женщин рожать до 25 лет приведет к ухудшению качества их образования и уменьшению числа работающих, а это уже негативным образом отразится на экономике.



Материнский капитал выплачивают семьям, где родился или усыновлен второй ребенок. С 2015 года размер маткапитала перестали увеличивать. Сейчас он составляет 453 тыс. рублей.



