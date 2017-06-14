В Москве ограничат продажу алкоголя перед матчами Кубка конфедераций

Матчи Кубка конфедераций пройдут в российской столице с 17 июня по 2 июля. В этом время в Москве будет ограничена торговля алкоголем. Ограничения вступят в действие с полуночи субботы.

И будут действовать в течение двух дней в радиусе двух километров от стадиона «Открытие Арена». Кроме крепкого алкоголя, под временный запрет попадут и слабоалкогольные и безалкогольные напитки в стеклянной таре. Ограничения вводятся перед футбольным матчем между сборными Камеруна и Чили.

Аналогичные меры будут приняты 20—21 июня (матч Россия — Португалия), 24—25 июня (Чили — Австралия) и 1 — 2 июля (матч за третье место).

Напомним, сборная России выступает в группе А, ее соперниками будут команды Португалии, Мексики и Новой Зеландии. В группе В сыграют сборные Германии, Чили, Австралии и Камеруна.



