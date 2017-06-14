С участниками «Прямой линии с президентом» провели инструктаж

С участниками «Прямой линии с Владимиром Путиным» провели традиционный инструктаж. В этом году обучение проходило в подмосковном пансионате «Петрово-Дальнее».

На репетицию съехались порядка ста человек из регионов. Пансионат входит в «Оздоровительный комплекс «Рублево-Успенский» Управделами президента, он находится в 20 километрах от Москвы в Одинцовском районе Подмосковья. Всего в доме отдыха 106 номеров, в том числе 28 одноместных и 58 двухместных. Стоимость проживания колеблется от 2750 руб. до 17850 руб. за сутки.



Собеседник РБК рассказал о некоторых рекомендациях, которые дали гостям: во избежание похмелья не распивать накануне эфира алкоголь, не пить много воды, поскольку «линия» может затянуться на 4-5 часов, не надевать одежду в клетку и полоску. Никаких гарантий участникам инструктажа, что кто-то задаст свой вопрос, организаторы не давали, но и своих вопросов не предлагали.



Репетиция самой трансляции проходит непосредственно на месте, где идет запись разговора президента с россиянами - в Гостином дворе.

Традиционная «прямая линия» с президентом России Владимиром Путиным состоится завтра, 15 июня, в 12:00 по московскому времени. В этом году она пройдет на два месяца позже обычного. В Кремле перенос объяснили плотным графиком президента. «Прямая линия» будет демонстрироваться в эфире телеканалов Первый, «Россия 1», «Россия 24», радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».