Водителей, создающих помехи для скорой, ждет уголовная ответственность

Согласно новому законопроекту, водителей, не пропустивших карету скорой помощи, будут лишать водительских прав на срок от полутора до двух лет, а в случае негативных последствий — свободы на срок до четырех лет.

Ранее сообщалось, что документу, в УК РФ появится новая ст.124.1 "Воспрепятствование оказанию медпомощи". Также ст.115 "Причинение легкого вреда здоровью" и ст.119 "Угроза убийством" дополнятся новым квалифицирующим признаком, если легкий вред здоровью причинят врачу или будут ему угрожать, виновному грозят штраф в 200 тысяч рублей или принудительные работы на срок до пяти лет.

В настоящее время непропуск скорой помощи грозит лишением прав до 3 месяцев.

Документ уже поддержали в правительстве и Верховном суде, а Госдуме рекомендуют проголосовать за него в первом чтении, сообщает газета "Известия".