Организатор согласованной акции в Москве получил 10 суток ареста

Мещанский суд Москвы назначил десять суток ареста директору "Фонда борьбы с коррупцией" и организатору согласованной акции в Москве Роману Рубанову за неповиновение полиции.

"Суд признал Рубанова виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.19.3 КоАП. (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции). Неповиновение, по мнению суда, заключалось в том, что якобы Рубанов не давал прохода гражданам на сцену", — сказал юрист ФБК Иван Жданов, передает РБК.

Ранее сообщалось, что глава департамента региональной безопасности столицы Владимир Черников сообщил, что полицией 12 июня во время акции были задержали 136 несовершеннолетних детей и подростков.

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал антикоррупционный митинг 12 июня в столице «подлой провокацией».