Россиян без прописки лишат лекарств от ВИЧ

Иногородним пациентам Федерального центра СПИДа в Москве с августа текущего года придется обращаться за медицинской помощью в регионы. Лекарства для лечения СПИДа будут выдавать по месту прописки.

В Московском городском центре по борьбе со СПИДом, куда пациентов перенаправляют из Федерального СПИД-центра, они также не смогут рассчитывать на лечение.

На диспансерном наблюдении в федеральном СПИД-центре состоят 1,2 тысячи пациентов, из них 989 человек получают антиретровирусную терапию. Часть пациентов не имеют прописку. Поэтому неясно куда их вообще направлять.

Такое решение было принято Минздравом, так как Федеральный центр при подаче заявки на медикаменты не предоставил доказательств, что его пациенты не лечатся по месту жительства. Больных из регионов вследствие этого могут направить для лечения непосредственно по месту прописки.

По сообщению Минздрава, которые приводит "Коммерсант", ситуация разрешится, когда заработает федеральный регистр пациентов с ВИЧ.