Военнослужащих по призыву и контракту могут обязать отчитываться за соцсети

В России военнослужащих по призыву и контракту могут обязать отчитываться за публикации в соцсетях.

Это инициатива Минобороны РФ. Ведомство разработало проект федерального закона, согласно которому военнослужащие или граждане, поступающие на военную службу по контракту (в том числе и иностранцы), должны отчитываться о размещении в интернете своих персональных данных, а также «иных сведений, сделанных ими общедоступными», - сообщает РБК. Соответствующее уведомление размещено на портале нормативных правовых актов regulation.gov.ru.

Военнослужащим вообще рекомендовано не заводить аккаунты в соцсетях. Источник РБК уточнил, что пока удалять уже имеющиеся аккаунты требований не поступало, но есть рекомендации, что нельзя размещать и где нельзя размещать. Это делается в рамках информационной безопасности.