Росавиация запросила у авиакомпаний данные о числе переехавших за рубеж пилотов

Росавиация потребовала, чтобы авиакомпании до 15 июня направили в ведомство информацию о количестве уволившихся из-за перехода на работу за границу пилотов. Данные должны быть предоставлены за период с начала 2015 года по июнь 2017.

Должны быть указаны полные имена, номера свидетельств авиационного специалиста гражданской авиации, но лишь в отношении тех, информация о переходе на работу за рубеж которых не вызывает сомнений.

Ранее в СМИ появилась информация, что российские авиакомпании всерьез обеспокоены утечкой летных кадров в Азию. Всего за два с половиной года страну покинули 300 специалистов, еще 400 сейчас оформляют документы.

Депутаты нижней палаты парламента потребовали разобраться с предполагаемым массовым отъездом летчиков. Соответствующий запрос направлен в Минтранс и в профсоюз, представляющий интересы летчиков.