Эксперты составили рейтинг лучших аэропортов мира

Рейтинг лучших аэропортов мира по версии компании AirHelp возглавил сингапурский аэропорт Чанги.

Аэропорт в Сингапуре не впервые признан лучшим в мире.

Выбирая лучшие воздушные гавани, эксперты компании AirHelp в ходе исследования изучили качество услуг в 76 международных аэропортах. При оценке учитывались своевременность организации рейсов и отзывы пассажиров в микроблогах Twitter.

Лучшими аэропорта признаны воздушные гавани Сингапура, Мюнхена (ФРГ), Гонконга, Копенгагена (Дания), Хельсинки (Финляндия), Цинциннати (США), Барселоны (Испания), Мадрида (Испания), Окленда и Франкфурта (ФРГ), - передает Интерфакс.

В списке отмечены три российских аэропорта. Московский аэропорт "Шереметьево" оказался на 23 месте, екатеринбургский "Кольцово" - на 33, "Домодедово" - на 65.