МЧС объявило экстренное предупреждение в Москве

МЧС объявило экстренное предупреждение из-за ухудшения погоды в Москве. В столице идет дождь, возможна гроза с порывами ветра 12-17 м/с.

Ранее Гидрометцентр России объявил "жёлтый" уровень опасности в Москве и соседних областях.

"Аргументы недели" писали, что "жёлтый" уровень опасности (третий из пяти) объявили синоптики на вторник, 13 июня, в Москве, Московской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Ивановской, Калужской и других областях.

Согласно сообщению Гидрометцентра РФ, в этих регионах прогнозируются дожди и грозы. По данным синоптиков, степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна.