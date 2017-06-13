Путин рассказал, как учился ездить верхом и вставал на коньки в 60 лет

Владимир Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну сообщил о своем умении играть в хоккей и о увлечении верховой ездой. Он считает, что в спорте необходимо стремиться к результату, но предугадать его невозможно.

"Мне было 60. Я не мог стоять вообще на коньках", — сказал президент. Что же касается лошадей, то Путин признал, что "падал с них, через голову летел".

Российский президент отметил, что в спорте нужно стремиться к получению результата, однако предугадать его практически невозможно. Так Путин ответил на вопрос Стоуна о том, сколько шайб президент собирается забить. Беседа протекала перед хоккейным матчем с участием главы Российской Федерации.

Телеканал Showtime выложил в сеть тизер следующей серии документального фильма Оливера Стоуна о Владимире Путине.