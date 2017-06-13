Казимир Малевич. Погром в Сколково

То, что мы живём в довольно абсурдном мире, ни для кого не секрет. К примеру, каких только в Москве нет музеев! Музей леса. Музей камня. Музей игральных автоматов. Музей истории водки. И даже музей угона имени Юрия Деточкина. Не говоря о музее эротического искусства и секса, музее телесных наказаний. Есть даже музей валенка. А вот музея знаменитого на весь мир художника Казимира Малевича - нет!

Помните, у Некрасова генерал вопрошает: "Или для вас Аполлон Бельведерский хуже печного горшка?" Сегодня впору задать обратный риторический вопрос: "Неужели для нас валенок важнее Малевича?". Разумеется, никто ничего против музея валенка не имеет - очень хорошо, что он есть. Не понятно - почему нет музея Малевича? Художника - чей «Чёрный квадрат» стал настоящей иконой искусства ХХ века. Художника, который вопреки позабывшем о нём чиновникам от культуры, стал настоящим арт-брендом России.

Как ни парадоксально, но у него нет ни музея, ни даже памятника у места захоронения! Правда, несколько лет назад, благодаря усилиям Ирины Заика - руководителя движения «Наше Сколково» и художника Михаила Рошняка, в Сетуньке – поселке расположенном рядом с ИЦ Сколково, недалеко от места, где был захоронен прах Малевича, был создан своеобразный центр Малевича. В нём проводились выставки, детские праздники, встречи. Была проложена экскурсия "Тропа Малевича". Начинается на высоком берегу Москвы реки в Барвихе, где хотел быть похороненным художник, и направляется в Немчиновку, где Малевич жил последние 18 лет жизни. Остановка у места захоронения художника в Ромашково. Затем экскурсия направляется в центр Малевича в Сетуньке, вблизи Инновационного Центра Сколково.

Здесь большая остановка. Прогулка по «Роще Малевича» где расположились картины и скульптуры на открытом воздухе. Чаепитие в «Галерее Малевича», под воспоминания родственников и учеников художника. Заканчивается экскурсия в Третьяковской галерее у «Черного квадрата» где экскурсантов ждет лекция, подготовленная специально для «Тропы» сотрудниками Третьяковки. Вспоминается выступления ведущих искусствоведов и литературоведов, для которых была проведена первая пробная экскурсия по "Тропе Малевича". Как от восторга у них горели глаза, и с какой радостью они говорили, что наконец-то хоть что-то сдвинулось с мёртвой точки и как это важно!

Сегодня центр Малевича разгромлен.

Разгромлен жителями - вандалами из поселка Сетунька, которым имя Малевича не говорит ничего. А современное искусство для них пустой звук. Грабители сломали и выбросили произведения искусства, которые участвовали во многих выставках, в том числе за рубежом. Глупость, варварство, вандализм. Разгромлены замечательные работы Сергея Чернова, Светы Песецкой из Таганрога, Миши Рошняка. Разгромлено само начинание и вся многолетняя работа Ирины Заика и Михаила Рошняка , которая велась по созданию Центра Казимира Малевича, Рощи Малевича, Тропы Малевича. Абсурд не поддающийся никакому объяснению.

Грабеж, совершенный группой жителей Сетуньки – наказуем. Причем по уголовной статье. Зачем они это сделали? Более десяти человек - жителей Сетуньки, поддавшись внушению «нелюбителей» Малевича стали соучастниками грабежа картин и скульптур из Рощи Малевича. Заявления художников в правоохранительные органы поданы. Имена зачинщиков грабежа известны. Надежда на то, что правоохранительные органы что-то вернут.

А виноватых накажут.