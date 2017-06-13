Суд назначил Илье Яшину административный арест за неповиновение полиции

Тверской суд Москвы во вторник назначил оппозиционеру Илье Яшину наказание в виде административного ареста на 15 суток за неповиновение полиции на протестной акции 12 июня.

Яшин обвинен в совершении правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 19.3 КоАП.

В суде Яшин заявил, что был задержан сотрудниками полиции буквально "через три минуты после выхода из метро" на Пушкинской площади. По его словам, никаких лозунгов он не выкрикивал, противоправных действий не совершал, просто наблюдал за событиями на Тверской улице. "Рапорты сотрудников полиции я считаю сфальсифицированными", - цитирует "Интерфакс" Яшина.

Алексей Навальный был задержан 12 июня при выходе из дома. Суд назначил ему 30 суток административного ареста.