Опубликовано видео перехвата истребителем Су-27 ВКС РФ бомбардировщиков США

В Интернете опкбликована видеозапись перехвата российским истребителем Су-27 группы американских военных самолетов, принимавших участние в учениях Baltops над Балтийским морем.

Су-27 ВКС России вылетел на перехват двух американских бомбардировщиков B-1B Lancer и тяжелого стратегического B-52, а также сопровождающего их заправщика КС-135. Ролик опубликован на Youtube-канале Combat Aircraft.

Видео 6 июня было снято из кабины одного из бомбардировщиков. Судя по записи, Су-27 подлетел к американскому самолету на близкое расстояние, перехватил и сопроводил американский B-52, летевший вдоль российской западной морской границы.

Учений Baltops проходят в Балтийском море с 1 до 18 июня. В маневрах принимают участие 14 стран: Нидерланды, Бельгия, Дания, Эстония, Литва, Латвия, Германия, Польша, Финляндия, Франция, Норвегия, Великобритания, Швеции и США. В учениях задействованы 50 военных кораблей, более 50 самолетов и вертолетов, а также около четырех тысяч военнослужащих.