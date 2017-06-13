В Екатеринбурге полиция проверяет жалобы жителей на, так называемых, газовых мошенников. Под видом коммунальщиков несколько человек обходят квартиры пожилых людей и убеждают их заменить газовое оборудование. После выполненных работ пенсионерам, чтобы квартира не взорвалась, приходится вызывать уже настоящих специалистов, сообщает Общественное Телевидение России

Жительница дома по улице Азина в Екатеринбурге, едва не задохнулась, после визита лжегазовиков. Под предлогом плановой проверки, они зашли в квартиру пенсионерки и настояли на замене газового шланга, который подведен к плите.

За услугу мошенники потребовали 1500 рублей. А когда поняли, что могут заработать еще больше, предложили заменить и газовый кран.

Клара Аникина, житель Екатеринбурга: "У меня всего три тысячи на лекарства, а второй говорит, а тут еще резьба сорвана, вам кран менять, еще полторы тысячи".

После визита газовиков, в квартире появился неприятный едкий запах. Но пенсионерка не сразу поняла, что это утечка газа. Тревогу забила дочь Клары Аникиной и вызвала сотрудников аварийной службы.

Василий Веревкин, начальник службы домовых сетей АО "Екатеринбурггаз":"Неправильно происходит замена оборудования, с нарушением технологической последовательности операции, происходит утечка из-за этого газа".

Сотрудники газовой службы проводят техническое обслуживание в многоквартирных домах раз в три года. Об этом оповещают управляющую компанию. Коммунальщики должны заранее развесить на подъездах уведомления о проверке.

Сотрудники газовой службы должны быть в специальной форме "Екатеринбурггаза" и по первому требованию предъявить служебное удостоверение. Кроме того, проверить идет ли техническая проверка газового оборудования можно по телефону диспетчерской службы.