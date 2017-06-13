Горбачев ответил на критику Путина по поводу соглашений с НАТО

Экс - президент СССР Михаил Горбачев выразил недоумение в связи с критикой в его адрес со стороны Владимира Путина, который отметил, что гарантии нерасширения НАТО на восток в свое время не были документально зафиксированы.

«Это не было зафиксировано на бумаге. Это ошибка, но уже со стороны Горбачева. В политике нужно вещи фиксировать. Даже фиксированные вещи часто нарушают. Он просто поговорил и решил, что все на этом закончено. Это не так», – отметил Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну.

«Что касается «ошибки» Горбачева, то в тех условиях даже обсуждать подобный вопрос было юридически невозможно», – заявил Горбачев. По его словам, до июля 1991 года существовало два военно-политических блока – НАТО и Организация Варшавского договора, при этом страны – члены ОВД не ставили вопрос об оформлении соответствующих договоренностей на письме.

Горбачев подчеркнул, что расширение Североатлантического альянса началось, когда он уже не был главой государства. По его оценке, этот процесс активизировался в 2000 году.