Абоненты "МегаФона" в Москве и нескольких других городах во вторник жалуются на сбой в работе сотового оператора. "МегаФон" подтвердил сложности с голосовой связью. Представители оператора пообещали ликвидировать проблемы в ближайшее время. Мобильный интернет продолжает работать стабильно.

"МегаФон" подтвердил сложности с голосовой связью. "Сейчас в Москве и нескольких других городах наблюдаются временные сложности с голосовой связью. Снижение успешности дозвона — 20-30%. Технические специалисты "МегаФона" проводят восстановительные работы, трафик переводится на резервные каналы. Мобильный интернет продолжает работать стабильно. Планируем восстановить полноценную работу сети в ближайшее время. Приносим абонентам извинения за доставленные неудобства",— сообщили в компании.

Ранее 29 мая в работе "МегаФона" произошел масштабный сбой.