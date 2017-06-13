В Подмосковье спустя сто лет вернулись краснокнижные черные аисты

Подмосковные экологи в одном из районов области в лесу обнаружили гнездо черных аистов. Министерство экологии Московской области сообщило, что этих редчайших птиц, занесенных в Красную книгу России, не было в Подмосковье примерно сто лет.

Точное местонахождение гнезда орнитологи не открывают, чтобы желающие увидеть пару черных аистов не спугнули их.

Глава подмосковного Минэкологии Александр Коган рассказал, что "за гнездом установлено постоянное наблюдение, если у пары черных аистов появится потомство, этот участок леса может быть объявлен памятником природы областного значения.









(фото с сайта Минэкологии)

Черный аист выбирает для гнездования лесные чащи, окруженные озерами или болотами. Эта птица гнездится раз в год в кронах старых деревьев на высоте до 20 метров. Кладку, которая может составить от четырех до семи яиц, самка и самец высиживают вместе.

Черный аист зафиксирован в Красных книгах Белоруссии, Болгарии, Таджикистана, Узбекистана, Украины и Казахстана. Этот вид птиц пострадал от вырубки лесов, осушения болот и браконьерства.