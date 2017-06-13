В рейтинг лучших университетов мира вошли три петербургских вуза

Три петербургских вуза — СПбГУ, Политех и ИТМО, вошли в рейтинг лучших университетов мира по версии британской консалтинговой компании «Quacquarelli Symonds».

Рейтинг составляется при учете самых разных показателей — важна и активность научно-исследовательской деятельности в университете, и преподавание, и карьерный потенциал, а также мнение работодателей, которые приняли на службу выпускников тех или иных учреждений.

Данные «Quacquarelli Symonds» считаются одними из наиболее влиятельных, поскольку полностью охватывают все сферы деятельности университетов.

СПбГУ в этом году оказался на 240-ом месте, поднявшись на 18 позиций по сравнению с прошлогодним рейтингом. А российским вузом, занявшим самую высокую позицию, остался МГУ имени Ломоносова — его составители списка расположили на 95-ом месте.