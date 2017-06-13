В российские законы добавят статей за жестокое обращение с животными

Народные избранники Государственной Думы РФ планируют вначале принять закон об ответственном обращении с животными, а после займутся внесением соответствующих поправок в административный кодекс России.

О новой законотворческой инициативе депутатов Госдумы РФ сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя главы комитета ГД по экологии и охране окружающей среды Владимира Панова.

Панов рассказал журналистам, что в существующем законодательстве, оказывается, не прописано само понятие "Жестокое обращение с животными". Закон такой есть, а само понятие не прописано. Эту «неувязку» депутаты и намерены устранить в первую очередь и внести в законодательство закон об ответственном обращении с животными. Затем народные избранники примут изменения в административный кодекс изменений в КоАП. Это будут пять новых статей – меры запретительного и разрешительного характера по обращению с животными.

В частности, будет введена статья по наказанию владельца животного, которое нанесло ущерб здоровью человека.