Электронные больничные в Волгограде: где и когда можно получить

В медицинских учреждениях Волгоградской области с 1 июля начнут выдавать электронные больничные. Правда, новый формат будет внедряться постепенно и пока не во всех поликлиниках.

Сегодня определены две уполномоченные медицинские организации, готовые приступить к оформлению электронных листков нетрудоспособности (ЭЛН) с 1 июля, - ГУЗ «Клиническая поликлиника №12» и ГУЗ «Клиническая больница скорой медицинской помощи №15». По информации регионального отделения Фонда социального страхования РФ, переход на ЭЛН еще 116 медицинских организаций, подведомственных комитету здравоохранения, запланирован до конца года.

Подготовлены соглашения об информационном взаимодействии при электронном обмене сведениями о ЛН и со страхователями (работодателями). 45 учреждений Волгограда с общей численностью работающих 47 876 человек подтвердили свою готовность к новому формату взаимодействия.

При этом решение, в каком виде получить больничный: на бумаге или в электронном виде, остается за пациентом. Последнее возможно только при письменном согласии человека.

В настоящее время апробируются технологии ЭЛН с участниками электронного взаимодействия. На базе поликлиники №12 проведено предварительное тестирование работоспособности автоматизированной системы Фонда социального страхования АРМ ЛПУ. В начале медицинской организацией с сервера ФСС был получен номер электронного листка нетрудоспособности. Затем специалисты отработали процесс открытия, продления и закрытия электронного листка нетрудоспособности, выполнили проверку правильности заполнения внесенных данных и отправку подписанного электронной подписью документа на шлюз приема ЭЛН. Участники эксперимента признали его успешным.

Справка: В Волгоградской области 178 медицинских организаций имеют лицензию на проведение экспертизы временной нетрудоспособности, 109 – в Волгограде и 69 – в области.

В 2016 году волгоградским медорганизациям отделением ФСС выдано свыше 650 тысяч бланков листков нетрудоспособности. По ним оплачено пособий по временной нетрудоспособности (по болезни, по уходу за больным членом семьи) - 370 тысяч случаев – на сумму свыше 2,5 млрд. рублей, по беременности и родам - 12,8 тысяч случаев – на сумму более 1 млрд. рублей».

Более 20 тысяч бланков листков нетрудоспособности испорчены медучреждениями при оформлении.

В прошедшем году отделением ФСС совместно со страхователями выявлены случаи предоставления на оплату 32 поддельных бланков листков нетрудоспособности.