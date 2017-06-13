Исследователи подсчитали, сколько в среднем тратит россиянин в магазине

Холдинг Romir провел исследование и выяснил, сколько среднестатистический россиянин тратит денег при одном походе в продуктовый магазин. Получилось, что средний чек россиянина продолжает снижаться.

Статистики выяснили, что так называемый «средний чек россиянина» продолжил тенденцию к снижению и за май текущего года равняется 512 рублю, пишет «Газета.ру».

С начала текущего года «чек россиянина» уменьшился на 2-3 рубля, затем после апреля упал еще на 12 рублей.

Но если сравнивать с прошлогодними показателями, то россияне стали тратить на 25 рублей больше (рост – 5 %). Чек снизился с тем, что россияне предпочитают активный шопинг, находя товары по самым оптимальным ценам.