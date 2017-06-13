Метро Санкт-Петербурга в дни Кубка конфедераций станет работать по-новому

В дни проведения футбольных матчей Кубка конфедераций метрополитен в Санкт-Петербурге станет работать по-другому. Об этом 13 июня сообщила на своем сайте пресс-служба метрополитена Санкт-Петербурга.

Подземка культурной столицы России сообщает, что в ночь на 18, 23-е и 25-е июня станции метрополитена закроются на вход пассажиров в 1 час 30 минут, кроме первого вестибюля на платформе метро «Проспект Ветеранов», второго вестибюля платформы «Ленинский проспект», второго вестибюля платформы «Площадь Ленина», первого вестибюля на платформе «Московская» и вестибюлей станций «Технологический институт 1», «Площадь Александра Невского 2», «Достоевская» и «Спасская».

Второй вестибюль на станции «Невский проспект» закроется для входа и выхода пассажиров в 23:00.

Известно также, что ночной челнок в ночь на 18 июня и на 25 июня между станциями «Адмиралтейская» и «Спортивная» ходить не будет.