В тульской больнице рассказали о состоянии Николая Расторгуева

Ранее «Аргументы недели» сообщали о срочной госпитализации в Туле народного артиста Николая Расторгуева. Певцу стало плохо перед концертом и он был срочно доставлен в Тульскую областную больницу.

Николай Расторгуев должен был дать концерт с группой «Любэ» на праздничной сцене в Туле в честь Дня России, но группа вышла к зрителям без солиста, передает телеканал «Первый тульский».

«Любэ» решила не отменять концерт и выступила перед туляками. Партии Расторгуева исполнили тульские артисты ансамбля «Славяне».

Сегодня стало известно, что состояние Расторгуева сейчас стабильное, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Ранее певец уже обращался за срочной медпомощью на концертах в Сочи и Израиле.