Путин пошутил по поводу возможного покушения

Американский режиссер, трижды обладатель «Оскара» Оливер Стоун побеседовал с российским президентом Владимиром Путиным на самые различные темы. В течение двух лет у них состоялось около десяти встреч, фрагменты которых вошли в документальный фильм.

Премьера фильма «Интервью с Путиным», посвященная российскому лидеру, состоялась на телеканале Showtime 12 июня. В России четырехсерийную киноработу Стоуна покажет Первый канал с 19 по 22 июня.

В ходе беседы президент сказал, что одобряет работу своей службы безопасности. Стоун, в свою очередь, заметил, что зачастую в охрану к первым лицам пытаются внедриться организаторы покушений. «Я знаю», — ответил Путин и привел народную русскую поговорку. «У нас говорят так: кому суждено быть повешенным, тот не утонет», - пошутил президент по поводу возможного покушения.