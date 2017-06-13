Путин рассказал об алкоголизме Ельцина

Ранее «Аргументы недели» сообщали о премьере документального фильма про президента России Владимира Путина. Режиссер ленты американец Оливер Стоун отмечал, что запретных вопросов на интервью не было.

Культовый американский режиссер Оливер Стоун признался, что впервые на интервью с лидером государства не столкнулся с проблемами согласования вопросов: запретных тем не было, сообщает РИА Новости.

Оливер Стоун не мог не воспользоваться свободой в выборе тем и спросил Путина о том, были ли у бывшего президента России Бориса Ельцина проблемы с алкоголем.

Владимир Путин честно ответил, что у Ельцина были проблемы с горячительными напитками, но в то же время Ельцин имел мужество брать на себя ответственность за те или иные решения и никогда не уклонялся от этого.