Директор телеканала «Культура» рассказал о массовых увольнениях сотрудников

С телеканала «Культура», который входит в холдинг ВГТРК, уволили 114 человек, рассказал главный редактор Сергей Шумаков. Он пояснил, что это связано с переездом редакции в новое здание и оптимизацией штата.



Директор и главный редактор телеканала «Культура» Сергей Шумаков прокомментировал массовое сокращение сотрудников, в результате которого из 700 человек, работающих на телеканале, пришлось уволить 114.



Все они, согласно закону, были извещены за три месяца до сокращения штата. Некоторым помогли устроиться в другие места. Увольнение на телеканале обусловлено рядом причин и, прежде всего, переездом и оптимизацией штата.



Телеканал переходит на вещание на формате HD и в связи с этим переезжает из старого здания на Малой Никитской в новый офис на Шаболовке, где установлен новый технический комплекс. Старое оборудование уже не отвечает новым стандартам, как и возраст многих сотрудников, и их профессиональные качества. Кроме того, «канал не обновлялся в течение последних лет десяти совсем», пояснил Шумаков в интервью «Коммерсанту».



