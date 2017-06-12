В Москве в День России прогремел праздничный салют (ВИДЕО)

В Москве в День России прогремел грандиозный салют. Вечером в столице на Красной площади в честь праздника состоялся концерт. По данным столичного главка МВД, послушать концерт собрались 30 тысяч человек.

Сотрудники полиции совместно с представителями Росгвардии обеспечивают охрану общественного порядка.

Миллионы россиян приняли участие в праздничных мероприятиях. В российский столице 12 июня на Поклонной горе прошла патриотическая акция-флешмоб "Символ России". На центральных улицах мегаполиса состоялись самые масштабные за 12 дней реконструкции фестиваля "Времена и Эпохи. Собрание". В парке "Сокольники" состоялась "Большая тренировка".