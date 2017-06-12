Коттеджный поселок под Екатеринбургом может сгореть в любую минуту

В пору летних пикников пожароопасность в Свердловской области становится критичной, однако жители коттеджного поселка «Серебряный бор» в Чкаловском районе столицы Среднего Урала могут стать погорельцами в любой момент.

Дело в том, что на плане-схеме поселка «Серебряный бор», кроме 37 индивидуальных домов, под № 38 значится пожарный резервуар объемом 100 кубометров. Однако по факту на этом месте находится газон, что не только является нарушением проектной документации, но и, по мнению прокуратуры, ущемляет права жителей на защиту от пожара.

Кроме того, часть гидрантов находится непригодном состоянии: пожарные нашли лишь 13 из 14 пожарных гидрантов указанных на плане, и большинство гидрантов установленных в поселке – была непригодна для пользования. В ходе проверки, так же установлено, что уровень напора в гидранте в пять раз ниже минимально допустимой нормы.

Проблемы с системой пожаротушения и другие невыполненные обязательства – лежат на плечах застройщика ООО «Модус Строй» принадлежащего супругам Трушенковым. Помимо проблем с системой пожаротушения, жители поселка рассказывают о невыполненных обязательствах по отделке домов, дорогам в поселке, системе видео наблюдения и даже лестницах в домах.

«Первые взносы мы оплачивали в индивидуальном порядке, в настоящее время все полностью выплачено», - говорят жители коттеджного поселка.

Однако надежды, что ситуация будет исправлена – практически никакой. Дело в том, что поселок, можно назвать «самостроем», «цыганской деревней»: разрешение на строительство у ООО «Модус Строй» закончилось еще в конце 2014 года. И в продлении договора этой компании было отказано. Обманутые инвесторы, которым теперь приходится жить в недостроенном поселке, полагают, что Трушенковы изначально не хотели вводить поселок в эксплуатацию и выполнять все условия договора. Они знали, что не успеют сдать его уже в 2013 году, и тогда решили убедить людей заключить акт приемки без ввода домов в эксплуатацию.

«За все это время Трушенковы собрали с жителей десятки миллионов рублей. Куда пошли деньги - не известно. В итоге дома не введены в эксплуатацию, в поселке нет нормальных дорог и коммунальных сетей», – пишет издание «Устав».

На данный момент в деле разбирается прокуратура и следственный комитет, также возбуждено уголовное дело.