МВД: более 150 человек были задержаны во время несогласованной акции

В Москве 12 июня более 150 человек были задержаны во время несогласованной акции оппозиции.

Задержанные за нарушения общественного порядка для разбирательства доставлены в органы внутренних дел.

По данным столичных властей, в несанкционированной акции на Тверской принимали участие не более 5 тысяч человек.

Глава департамента региональной безопасности столицы Владимир Черников заявил, что акция уже пресечена.

На акцию на Тверскую людей призвал Алексей Навальный. Ранее антикоррупционный митинг планировалось провести на проспекте Сахарова. Вчера Навальный неожиданно сообщил о переносе мероприятия. Сам он был задержан днем при выходе из подъезда своего дома. Сейчас Навальный находится в суде. Его могут наказать.