Адвокат рассказал, какое наказание грозит задержанному Навальному

Адвокат Алексея Навального Вадим Кобзев рассказал, какое наказание грозит задержанному полицией 12 июня оппозиционеру.

По словам Кобзева, Навальному вменяется совершение правонарушения, предусмотренного частью 8 статьи 20.2 КоАП РФ ("Повторное совершение административного правонарушения, заключающегося в нарушении установленного порядка организации либо проведения митинга").

"Алексей Навальный задержан, телефон и шнурки изъяли. Вменяется ст.20.2 ч.8 - до 30 суток административного ареста",- написал адвокат в Facebook. По последним данным, из отделения полиции его доставили в Симоновский суд.

Статья предусматривает арест до 30 суток либо штраф от 150 до 300 тысяч рублей, - передает ТАСС.

Накануне вечером Навальный призвал перенести акцию на Тверскую улицу. Московские власти назвали это провокацией. Но некоторые граждане все-таки последовали призыву.