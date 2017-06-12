СПЧ: оппозиционеры опять привлекли молодежь на несогласованные акции

О том, что оппозиционеры активно привлекают для своих провокаций молодых людей, в президентском Совете по правам человека (СПЧ) отмечали и ранее. Представитель СПЧ сегодня следил за акцией ФБК.

Председатель национального антикоррупционного комитета и представитель СПЧ Кирилл Кабанов 12 июня наблюдал за митингом оппозиции в Москве и отметил прежнюю тенденцию: на несогласованные акции оппозиционеры привлекают молодежь, сообщает РИА Новости.

Все в точности повторилась тактика, которую оппозиционеры предприняли 26 марта. На проспекте Сахарова, где митинг ФБК был согласован, все прошло спокойно, а провокация на улице Тверской учинена с помощью привлеченной молодежи, сообщил журналистам Кирилл Кабанов.

Кабанов делает вывод, что оппозиционерам нужны не сами акции, поскольку у них и позиции то толком нет, а все эти истории с задержаниями и максимальное привлечение молодежи: манипулировать сознанием юношей намного проще.