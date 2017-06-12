Дуров сообщил, что американские ведомства пытались подкупить его сотрудников

Основатель cоцсети "Вконтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал историю о том, как во время поездки в США американские спецслужбы пытались подкупить программистов - сотрудников Telegram, а ФБР пыталось оказать давление на него.

Дуров написал в Twitter, что американские спецслужбы в течение недели, пока команда находилась в США, дважды предлагали взятку разработчикам. "Было бы наивно полагать, что в США возможно развивать независимый или защищенный криптосервис", — подчеркнул Павел Дуров.

Мессенджер Telegram разработчик запустил в 2013 году. Число его активных пользователей в России достигло шести миллионов человек.